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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti - Son Dakika
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti

Sakarya'da toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Beyaz önlüklerini giyen ve Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü. Doktor Hilal Uslu Yuvacı, İsrail'in sivilleri öldürmeye ve hastaneleri bombalamaya devam ettiğini belirterek, insan haklarından bahsedenlerin sessiz kaldığını ifade etti. Yuvacı, Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ve boykot çağrısında bulundu.

Sakarya\'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto etti
20.01.2024 - 15:00,
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya'da Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Hilal Uslu Yuvacı, İsrail'in Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ettiğini söyledi.

Bütün bu yaşananlara rağmen insan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların, haftalardır bu zulme sessiz kaldıklarını aktaran Yuvacı, "Gazze halkı tam 105 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor." dedi.

Yuvacı, Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Halk olarak en güçlü silahlarının boykot olduğuna işaret eden Yuvacı, vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet etti.

İsrail'in yaptığının yanına kalmayacağını belirten Yuvacı, "Sen kaybedeceksin insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadelerini kullandı.

Yuvacı, 10 haftadır sürdürdükleri sessiz yürüyüşte yer almak ve zulme karşı durmak isteyenlere harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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Filistin, Sakarya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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