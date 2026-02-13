Sakarya'da Ramazan Etkinlikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ramazan ayına özel sergi, konferans, tiyatro gösterimi, seminer ve dinleti programları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 20 Şubat'ta Ofis Sanat Merkezi'nde "İstanbul Mushafı" sergisi açılacak.

Aynı gün Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Malcom X" tiyatro oyunu sergilenecek, Orhangazi Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Halis Aydemir ile "Göz Göre Göre" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde 23 Şubat'ta "Müziğin Dünyasına Yolculuk-Fahrünnisa Orçun Güneşer Çocuk Etkinliği" 2 seans olarak yapılacak, Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Mehmet Kemiksiz & Enderun Hafızlar Topluluğu" konser verecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde 26 Şubat-9 Mart tarihlerinde İsmail Hakkı Bursevi Hat Sergisi, ziyarete açık olacak.

Yenigün Ortaokulu'nda 2 Mart'ta 3 seans olarak "Çanakkale Destanı-Koca Seyit" tiyatro oyunu, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8 Mart'ta "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde 3 Mart'ta "Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi" programı düzenlenecek, 9 Mart'ta "Hadi Duran ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu" konser verecek.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca ilahi, şiir dinletisi, sergi, söyleşi, konser, film gösterimi, panel gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan ayı kültür sanat etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.