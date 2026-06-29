Sakarya'da Silah Parçası Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Silah Parçası Operasyonu

29.06.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi aranıyor.

Sakarya'da 2 bin 366 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar O.T, M.K. ile T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlıların kolluktaki ifadelerinde silah parçalarını Konya'nın Beyşehir ilçesinde aldıklarını beyan ettikleri A.S. ile Y.E.Ö'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Haziran'da, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevk edecekleri değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu aracı D-650 kara yolu İstanbul istikameti Kirazca mevkisinde durdurmuştu.

Aramalarda, birleştirildiklerinde 847 silahın imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloku, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere 2 bin 366 silah parçası ele geçirilmişti.

Araçtaki zanlılar O.T, M.K. ve T.T. gözaltına alınmış, A.S. ile Y.E.Ö'yü arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Silah Parçası Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:25:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Silah Parçası Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.