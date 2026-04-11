Sakarya\'da Yaşam Becerileri Atölyesi

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, "Yaşam Becerileri Atölyesi" ile günlük yaşam kabiliyetlerini geliştirmelerinin yanı sıra üretim ve geri dönüşüm sürecini yaşayarak öğreniyor.

Adapazarı ilçesindeki Osmanbey İlkokulunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilerin üretim, tüketim ve geri dönüşüm döngüsünü deneyimleyebilmeleri ve temel becerilerini geliştirmeleri için "Yaşam Beceri Atölyesi" kuruldu.

Atölyede öğrenciler, yatak toplama, çamaşır asma ve ev süpürme gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyulan becerileri arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde uygulamalı öğreniyor.

Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde oluşturulan alanda yetiştirdikleri ürünlerin hasadını da gerçekleştiriyor.

Çeşitli sebze ve meyveleri atölyede hazırladıkları yiyeceklerde kullanarak tüketen öğrenciler, atıklarından ürettikleri kompost gübreyi bahçede kullanıyor.

"Öğrencilerin üretim sürecinin parçası olmalarını hedefledik"

Okul müdürü Tuğba Tunar, AA muhabirine, atölye fikrinin, öğrencilerin temel becerileri erken yaşlardan itibaren öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ortaya çıktığını söyledi.

Öğrencilerin teorik bilgi sahibi olmasının yanı sıra yaşayarak öğrenmelerinin de kendileri açısından önem taşıdığını vurgulayan Tunar, okuldaki çevre, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öğrencilerin üretim sürecinin parçası olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Tunar, öğrencilerin atölye bünyesinde üretim, tüketim ve geri dönüşüm döngüsünü deneyimlediğini, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan becerileri uygulamalı öğrendiğini anlattı.

Öğrencilerin atölye sayesinde sorumluluk aldığını, işbirliği yaptığını, planlama ve üretim gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Tunar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, emek vererek ortaya çıkan ürünün değerini daha iyi anlamakta, israfın önlenmesi konusunda da bilinçlenmekte. Ayrıca öğrencilerimiz atığın kaynak olduğunu ve geri dönüşebilir olduğunu yine yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Bu çalışma, öğrencilerimizde sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmak noktasında da önemli katkı sağlamaktadır.

Atölyemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü uygulama ve öğrenme yaklaşımlarını destekleyen önemli öğrenme ortamıdır. Öğrencilerimiz atölyede problem çözme, işbirliği yapma, sorumluluk alma gibi becerilerini geliştiriyor aynı zamanda tasarruf, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında deneyim sahibi oluyor."

Tunar, atölye ve faaliyetlerden yılda ortalama 850 öğrencinin yararlandığını belirtti.

"Büyüdüğümüzde yapmamız gerekenleri öğreniyoruz"

Öğrenci Emir Şahan da atölye sayesinde meyve ve sebze yetiştirmeyi, yatak toplamayı, ev süpürmeyi öğrendiklerini söyledi.

Öğrenci Ahsen Acer ise "Yerleri süpürmek, çamaşır asmak, yatak toplamak, yemek yapmak gibi büyüdüğümüzde yapmamız gerekenleri öğreniyoruz. Hayatımızı planlamayı öğreniyoruz." dedi.