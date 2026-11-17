SAKARYA'nın Erenler ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında Erenler ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.A. (48), Y.K. (43) ve L.G. (48) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 gram esrar, 22,94 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin, 2,35 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid, 4 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tüfek ile sahte plakalı ve şase numarası kazınmış motosiklet bulundu.

Şüphelilerden L.G.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı, ayrıca basit yaralama suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve L.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.