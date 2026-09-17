Sakarya Kocaali'de uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Kocaali'de uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Kocaali\'de uçurtmalar Gazze\'deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Kocaali sahilinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklara barış ve dayanışma mesajı göndermek için uçurtma uçurdu.

Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

Kocaali sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Ürkmez, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP Kocaali İlçe Başkanı Hüseyin Ekşi ile okul idarecileri, Kocaali İmam Hatip Ortaokulundan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrenciler, Kocaali Belediyesince dağıtılan farklı renklerdeki uçurtmaları gökyüzüne bırakarak, Gazze'deki çocuklara barış ve dayanışma mesajı gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ürkmez, Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ürkmez, Gazze'de özellikle çocukların yaşadıklarından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Orada çocukların yaşadıklarını gördüğümüzde, insan olan herkesin hissetmesi gereken o acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Yeni nesle burada yaşananların ne kadar üzücü, sonuçlarının ne kadar yıkıcı olduğunu defalarca anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kübra Önal da öğrencilere Gazze'de yaşananları ve bölgedeki çocukların içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerin Filistinli çocuklarla empati kurmalarını önemsediklerini vurgulayan Önal, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlara karşı duyduğumuz hassasiyeti, birlikteliğimizi ve desteğimizi göstermek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin Filistinli çocukları daha iyi anlayıp onlarla empati kurabileceklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

Önal, Gazze'de yaşananları öğrencilerle konuştuklarında çocukların duygulandığını belirterek, "Bazı öğrencilerimizin gözlerinin dolduğunu görüyoruz. Oradaki çocukların yaşadıklarını gerçekten hissedebiliyorlar. Bu etkinlikleri de çocuklarımızdaki bu duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki çocukların sesi olmak istiyoruz"

Etkinliğe katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Serra Alemdar ise Gazze'deki çocukların sesi olmak istediğini belirterek, "Bu etkinlikle Gazze'deki kardeşlerimize ses olmak beni çok mutlu ediyor. Onları sevdiğimizi ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. İnşallah yaptığımız etkinliğin faydası olur. Allah onların yardımcısı olsun." dedi.

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Batmaz, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklara umut olmak için gökyüzüne bıraktıklarını kaydetti.

Gazze'de yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren Batmaz, "Filistin'deki kardeşlerimize destek, umut ve ses olmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
KocaaliSakaryaGüncelGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
18:36
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:42:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Sakarya Kocaali'de uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement