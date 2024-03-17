Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz\'den Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karadeniz, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca eşsiz mücadeleyle vatanını koruma ve özgürlüğünü savunma azmiyle çok büyük ve şanlı zaferlere imza attığını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin yeniden diriliş ve varoluş destanı olduğunu vurgulayan Karadeniz, "109. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, bir milletin vatan ve millet sevgisinin zirvelere ulaştığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü, bir hilal uğruna serden geçerek dünyada eşine az rastlanan kahramanlığın adıdır. Çanakkale'de şahlanan o muazzam ruh ve şuuru iyi idrak ederek, birlik, beraberliğimizi diri tuttuğumuz ve değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir başarı yoktur." ifadelerini kullandı.
Karadeniz, kahramanların bu büyük fedakarlıklarının ezelden ebede milletin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu ve daima gururla anılacağını belirterek, şehitlerin hatırasının gelecek nesillere ilham vererek Türkiye'nin aydınlık yarınları için birer ışık kaynağı olacağını vurguladı.
Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşanabiliyorsa, bunu her türlü yokluğa rağmen istiklal mücadelesi için vatanı canı pahasına koruyanlara borçlu olduklarını aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:
"O gün savaş meydanlarında her türlü imkansızlığa rağmen verilen büyük mücadele, bugün bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, kısacası hayatın her alanında devam etmekte, ülkemiz her geçen gün daha da büyüyerek, güçlenerek yükselmektedir. Türk milleti olarak hayatını bu vatan ve bayrak uğruna feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi geçmişte olduğu gibi bugün de asla unutmadan, onları hayatımızın her anında ve her döneminde rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıralarını yaşatmaya söz veriyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bu aziz vatan uğruna Çanakkale'de tarih yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şanlı tarihimizin ilk gününden bugüne vatanını canından bile çok kıymetli bilmiş tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."
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