Sakarya'ya 59 Yeni Araç Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'ya 59 Yeni Araç Katıldı

16.02.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 484 milyon lira değerinde 59 aracı filosuna ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 484 milyon lira değerindeki 59 aracı filosuna kattı.

Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen törene, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

Alemdar, Sakarya'yı gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmak için çabaladıklarını belirterek, "Bu şehrin geleceğine eser üretmek, milletimizin yarınlarını aydınlatmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve huzurlu, sosyal ve kültürel alanda eksikliğini tamamlamış bir şehir bırakabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaya, Sakarya'da parti ayırt etmeden şehrin eksikleri için görüştüklerini ve bunları tamamlamak için çabaladıklarını vurgulayarak, çalışmalarından dolayı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

İnci, Sakarya'da her alanda çalışma ve hizmetlerin devam ettiğini anlatarak, her zaman Sakarya'nın yanında olduklarını ve kalıcı eserler bırakmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

İnci, Kaya ve Alemdar, beraberindeki heyet ile alanda bulunan kamyon, karla mücadele aracı, vidanjör, loder, yangın söndürücü araç ve minibüs araçlarını inceledi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne 19, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 17, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na 16, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na 5, Park ve Bahçeler Dairesi'ne 2 olmak üzere 484 milyon lira değerindeki toplam 59 araç, düzenlenen törenin ardından belediye bünyesindeki birimlere götürüldü.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya 59 Yeni Araç Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'ya 59 Yeni Araç Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.