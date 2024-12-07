Salatalıklarda büyük tehlike! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salatalıklarda büyük tehlike!

Daha önce fast food zincirlerinin kullandığı dilimlenmiş soğanlarda görülen salmonella şimdi de salatalıklarda ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, Meksika'nın Sonora eyaletinden gelen salatalıklar nedeniyle 68 kişi Salmonella bakterisiyle enfekte oldu. Enfekte olan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, bazı şirketler geri çağırma işlemleri başlattı.

07.12.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan son verilere göre, ABD'de toplam 68 kişi salatalıktan kaptıkları Salmonella bakterisi ile enfekte oldu.

19 ABD eyaletinde 68 kişi enfekte oldu ve bunlardan 18'i hastaneye kaldırıldı. Birçok şirket Meksika'nın Sonora eyaletinde Agrotato, S.A. de C.V. şirketi tarafından yetiştirilen bütün taze salatalıkları geri çağırdı.

SALATA İÇERİKLİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

CDC'ye göre ayrıca bazı eyaletlerde şirketler dilimlenmiş salatalıkları ya da salatalıkla yapılan sarma ve salata gibi yiyecekleri de geri çağırdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Agrotato S.A. de C.V. tarafından yetiştirilen salatalıkları alan başka ithalatçılarla çalışmaya devam ediyor.Salmonella bakterileri insanların salmonelloz adlı bir hastalığa yakalanmasına neden olabiliyor. CDC'ye göre, Salmonella hastalıklarının çoğunun kaynağı kontamine gıdalar.Salmonella ile enfekte olan insanların çoğunda ishal, ateş ve mide krampları görülüyor. Beş yaşından küçük çocukların, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin ciddi enfeksiyonlar geçirme olasılığı daha yüksek.CDC, Salmonella'nın ABD'de her yıl yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Sonora, Sonora, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salatalıklarda büyük tehlike! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Efkan -:
    Bize gönderin. Kilosu 10 liradan bizim millet iki dakikada bitirir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 11:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: Salatalıklarda büyük tehlike! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.