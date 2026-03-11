Salih Müslim Erbil'de Hayatını Kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.
IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.
Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.
