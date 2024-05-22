Salıpazarı'nda Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik Eğitimi Gerçekleştirildi

Salıpazarı\'nda Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik Eğitimi Gerçekleştirildi

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik' eğitimi, Salıpazarı Belediye Başkanı Reafaettin Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, kooperatifçiliğin ekonomideki yeri, uluslararası örgütler ve kooperatifler, kooperatif işletmelerinin önemi, kadınların güçlenmesinde kooperatiflerin rolü, dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik hareketi ve iyi uygulama örnekleri gibi konular ele alındı. Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

22.05.2024 14:43
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Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Reafaettin Karaca, SASKİ konferans salonunda düzenlenen programda, Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilçe adına çok olumlu işler yaptıklarını belirterek, eğitim programında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda kooperatifçiliğin ekonomideki yeri, uluslararası örgütler ve kooperatifler, kooperatif işletmelerinin önemi, kadınların güçlenmesinde kooperatiflerin rolü, dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik hareketi ve iyi uygulama örnekleri gibi konularda sunum yapıldı.

??????? Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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