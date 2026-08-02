Şalpazarı'nda ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatmanur Murat ve Yağmur Murat, ilçeye bağlı Sis Dağı Yaylası Hanyanı mevkisinde kiraladıkları ATV ile gezintiye çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ATV, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Fatmanur Murat, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Yağmur Murat'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.