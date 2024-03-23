Salt Galata, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için ışıklarını söndürdü - Son Dakika
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Salt Galata, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için ışıklarını söndürdü

Salt Galata, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için ışıklarını söndürdü

Salt Galata, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Dünya Saati etkinliğine destek vererek, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek amacıyla bir saatliğine ışıklarını kapattı.

23.03.2024 23:57  Güncelleme: 00:01
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Salt Galata'nın ışıkları, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine söndürüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim krizi ve doğa kayıpları konusunda farkındalık oluşturmak için 2007'den bu yana her yıl mart ayında düzenlediği küresel etkinlik Dünya Saati, bu yıl "Dünya için bir saatini ver" çağrısıyla yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki anıtlar ve kurumların 20.30-21.30 saatleri arasında dış ışıklarını kapatarak katıldığı etkinliğe, Salt Galata da destek verdi.

Bu kapsamda, Salt Galata'nın ışıkları iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salt Galata, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek için ışıklarını söndürdü - Son Dakika

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