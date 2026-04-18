Şam'da Mayın Patlaması: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

18.04.2026 02:25
Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalma bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, devrik rejimden kalma bir mayın infilak etti.

Patlama sonucu Şam kırsalındaki Kalamun Dağları'nda çobanlık yapan babalarına yardım eden 2 çocuk yaralandı.

Çocuklardan birinin hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer çocuk ise kaldırıldığı Kalamun Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

