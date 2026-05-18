Samandağ'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Mayıs'ta yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 132 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı, 493 araç incelendi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı, 3 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 204 fişek ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
