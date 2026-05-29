Samandağ'da Otomobil Yangını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçedeki Çiğdede Mahallesi'nde ilerleyen otomobilin motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurduktan sonra inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın sırasında küçük çaplı patlama da meydana geldi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ