Samed Ağırbaş Hamburg'da İklim İşbirlikleri Geliştiriyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda, döngüsel ekonomi, iklim finansmanı, sürdürülebilir şehirler ve iş dünyasının iklim eylemine katılımını güçlendirecek işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ağırbaş, konferans kapsamında uluslararası kuruluşların ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya gelerek Sıfır Atık Forumu'nun ortaya koyduğu vizyonu ve COP31 sürecindeki öncelikleri paylaştı.

Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen programlara katılan Samed Ağırbaş, iş dünyasından kamu temsilcilerine, uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere kadar farklı paydaşlarla temaslarda bulundu.

Ağırbaş, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile gerçekleştirdiği görüşmede, iş dünyasının iklim eylemindeki rolünü ve sürdürülebilir dönüşüm için geliştirilebilecek ortaklık fırsatlarını ele aldı.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında ICC Genel Sekreteri Denton ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağırbaş, "Görüşmemizde, Sıfır Atık Forumu çıktılarımız ve COP31 süreci doğrultusunda, iş dünyasının iklim eylemine katılımını güçlendirecek adımları ele alarak, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve atık azaltımı alanlarında geliştirebileceğimiz işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Geleceğin Ekonomisi Günü" açılış oturumunda da konuşma gerçekleştiren Ağırbaş, sürdürülebilirlik hedeflerinin yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı kalmaması, toplumların günlük yaşamına dokunan uygulamalara dönüşmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ağırbaş, "Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ortaya konulan Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda, insan odaklı yaklaşımı, özel sektör ortaklığını ve iklim finansmanını merkeze alarak, uluslararası taahhütlerin insanların günlük yaşamına dokunan somut sonuçlara dönüşmesinin önemine dikkat çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, başarının yalnızca yeni taahhütlerle değil, uygulamanın hızlanması ve işbirliği ağlarının güçlenmesiyle ölçüleceğini kaydetti.

Hamburg ile iklim inovasyonu ve döngüsel ekonomi alanında işbirliği

Hamburg İkinci Belediye Başkanı Katharina Fegebank ile de bir araya gelen Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasında sıfır atık yaklaşımının rolünü ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Görüşmede, Sıfır Atık Forumu'nun çıktıları ile COP31 öncesi iklim inovasyonu, dayanıklı şehirlerin inşasında döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımının rolü ele alındı.

Ayrıca, Hamburg ile COP31 İklim Yüksek Düzeyli Şampiyonu Ofisi arasında kalıcı bir diyalog mekanizmasının tesisini kapsayan yerel işbirliği fırsatları ortaya konuldu.

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile de görüşerek küresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ortak çalışma alanlarını ele aldı.

Görüşmede, döngüsel ekonomi, yeşil sanayi dönüşümü, bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kapasite geliştirme süreçleri konuşuldu.

Ağırbaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Forumu vizyonu ve COP31 süreci doğrultusunda, döngüsel ekonomiden yeşil sanayi dönüşümüne uzanan tematik alanlarda bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kapasite geliştirme süreçleri ve küresel sürdürülebilirlik taahhütlerini gerçeğe dönüştürecek uzun vadeli ortaklık fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Samed Ağırbaş, DZ BANK Kıdemli Yönetici Bankacılığı Küresel Başkanı Frank Scheidig ile de bir araya gelerek iklim finansmanı gündemini ele aldı.

Görüşmede, Sıfır Atık Forumu'nda şekillenen ortak vizyon ve COP31 süreci doğrultusunda, uluslararası finansal sistemlerin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini ele aldıklarını belirten Ağırbaş, özel sektör sermayesini harekete geçirecek finansman mekanizmalarını, yeşil altyapı ile döngüsel ekonomi yatırımlarını ve finansmandan uygulamaya taşıyacak uluslararası işbirliği fırsatlarını konuştuklarını kaydetti.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, uluslararası iklim gündeminde etkinliğini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Forumu ile kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık azaltımı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel iş birliğini güçlendirecek bir platform oluşturulurken, forumdan çıkan sonuçlar COP31 sürecinde iklim eyleminin somut adımlara dönüşmesi için yol gösterici bir çerçeve sunuyor.