Sami Amca'dan Bayramda Kitaplı Sürpriz - Son Dakika
Sami Amca'dan Bayramda Kitaplı Sürpriz

20.03.2026 13:39
Erciş'te Sami Demir, bayramda çocuklara kendi yazdığı kitaplarla şeker dağıttı, okuma farkındalığı oluşturdu.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (66), Ramazan Bayramı'nda kapısını çalan çocuklara sürpriz yaptı. Demir, bayram şekeri yerine kendi yazdığı kitapların üzerine yapıştırdığı şeker ve çikolataları çocuklara dağıtarak, kitap okuma alışkanlığının da önemine dikkat çekti.

Erciş ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan, oto yedek parça satarak geçimini sağlayan ve aynı zamanda özgün tablo sanatçısı olan 3 çocuk babası Sami Demir, bayramda çocuklara sürpriz yaptı. Demir, kapısını çalan çocuklara sepette kitap kapaklarının üzerine yapıştırılmış şeker ve çikolataları ikram ederek, "Bugün bayramda gezen çocuklara güzel bir sürpriz yaptım. Kendi yazdığım kitaplara şeker ve çikolata yapıştırarak gelen çocuklara verdim. Amacım farkındalık oluşturmaktı. Çocuklar önce şaşırdı, sonra çok mutlu oldu. Umarım kitap okumalarına katkım olur" diye konuştu.

Tenzile Ana İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Aras Biçer ise arkadaşlarıyla bayram için gezdiklerini belirterek, "Kapıyı çaldık, bayramlarını kutladık. Amca bize kitapların üzerine yapıştırılmış şekerler verdi. Önce çok şaşırdık. Kitap okumamız için yaptığını söyledi. Çok mutlu olduk" dedi.

Kaynak: DHA

Sami Demir, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sami Amca'dan Bayramda Kitaplı Sürpriz - Son Dakika

SON DAKİKA: Sami Amca'dan Bayramda Kitaplı Sürpriz - Son Dakika
