Samsat\'ta Arazi Anlaşmazlığı: 15 Yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, –ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı, taşlı ve baltalı kavgada 15 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, sopa, balta ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı, Kavgada yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.