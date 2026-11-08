Samsun 19 Mayıs\'ta sağanak sonrası gökkuşağı kısa süreli görsel şölen oluşturdu

Samsun 19 Mayıs'ta sağanak sonrası gökkuşağı kısa süreli görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde yağışın kesilmesiyle gökkuşağı oluştu. İl genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava kısmen açarken, kısa süreli görsel şölen oluşturan gökkuşağı çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde gökkuşağı oluştu.
İl genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava kısmen açtı.
19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde yağışın kesilmesiyle gökkuşağı oluştu.
Kısa süreli görsel şölen oluşturan gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: AA
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