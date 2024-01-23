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Samsun Ayvacık'ta bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun Ayvacık'ta bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, Eyüpsutan Mahallesinde Temel Keskin'e ait bir evde çatıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun Ayvacık\'ta bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
23.01.2024 - 17:13,
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangında, bir ev kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Eyüpsutan Mahallesinde Temel Keskin'in evinde henüz bilinemeyen bir nedenle çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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