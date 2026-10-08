Samsun Bafra\'da kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Samsun Bafra'da kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da İsmet Paşa Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından yaralanan 1 kişi Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde E.K. (17) ile M.Ş.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş.A, E.K'yi bıçakla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.K, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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