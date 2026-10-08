Samsun Bafra'da motosiklet ile traktör çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da motosiklet ile traktör çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra\'da motosiklet ile traktör çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Kavşağı'nda traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ali O. (73) yönetimindeki 55 ABR 618 plakalı traktör, Samsun- Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Kavşağı'nda Murat K'nin (63) kullandığı 55 YC 906 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaSamsunGüncelBafraSinopKazaSon Dakika

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