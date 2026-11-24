Samsun Bafra'da şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da ihbar üzerine denetim yapan ekipler, Emenli Mahallesi Kuşaklama Kanalı'nda elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 20 kilogram sazan balığı, tekne ve şok cihazına el konuldu, 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli şok cihazıyla kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.
Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Emenli Mahallesi Kuşaklama Kanalı'nda denetim yaptı.
Kontrollerde, elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ekipler, operasyonda ele geçirilen 20 kilogram sazan balığına, tekneye ve elektrikli şok cihazına el koyarken 2 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
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