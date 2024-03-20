Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizde uyuşturucu yakalandı

Samsun Çarşamba Havalimanı\'nda valizde uyuşturucu yakalandı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şahısın valizinde şampuan kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

20.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizdeki şampuan kutusuna saklanan uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve İstanbul'dan Samsun'a uçakla dönen Ş.A'nın (25) Çarşamba Havalimanı'nda üstünde ve valizinde arama yaptı.

Şüphelinin valizindeki aramada, şampuan kutusuna 4 parça halinde saklanan 15,16 gram sentetik uyuşturucu, 1,16 gram esrar ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

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