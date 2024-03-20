Samsun Çarşamba Havalimanı\'nda valizde uyuşturucu yakalandı

Elazığ'da Ramazan Ayında Badem Şekeri Talebi Artıyor

Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin badem şekerine yolculuğu başladı. Vatandaşlar, özellikle iftar sonrası tüketmek için badem şekerine oldukça fazla rağbet gösteriyor. Badem şekeri, Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve Ramazan ayında hemen her eve giren bir tatlıdır. Bu yıl da birçok işletmede üretimi başlamıştır. Badem şekeri, Ramazan ayında üretimi rekor kırarak günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artmaktadır. Kilogramı 200 liradan satılan badem şekeri, yerli bademle hazırlanmaktadır ve 3 saatte hazır hale gelmektedir. Vatandaşlar, badem şekerinin kan şekerini düzenlediğini belirterek iftardan sonra tüketmeyi tercih etmektedir. Badem şekeri, Elazığ'ın kültürel mirası olarak kabul edilmekte ve vatandaşlar bu tattan vazgeçmemektedir.