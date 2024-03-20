Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizdeki şampuan kutusuna saklanan uyuşturucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve İstanbul'dan Samsun'a uçakla dönen Ş.A'nın (25) Çarşamba Havalimanı'nda üstünde ve valizinde arama yaptı.
Şüphelinin valizindeki aramada, şampuan kutusuna 4 parça halinde saklanan 15,16 gram sentetik uyuşturucu, 1,16 gram esrar ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun Çarşamba Havalimanı'nda valizde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta Türkmenlere yönelik faaliyetlerinin arttığını belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve biri takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükseldi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf etmesini eleştirdi. İlgezdi, uyuşturucu kullanımının arttığı bir dönemde, bakanlıkların tasarruf yaparak bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeden tasarruf etmenin mantıklı olmadığını vurguladı ve bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.
Adıyaman'da Kasten Yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51'inci yılında Kartal Belediyesi ve Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği (SİDAD) iş birliğiyle 'Bahara Aşık Veysel Türküleri' konseri düzenlenecek. Konserde müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ile Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası ise Ceyhanlı kadınlarla buluştu.
Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin badem şekerine yolculuğu başladı. Vatandaşlar, özellikle iftar sonrası tüketmek için badem şekerine oldukça fazla rağbet gösteriyor. Badem şekeri, Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve Ramazan ayında hemen her eve giren bir tatlıdır. Bu yıl da birçok işletmede üretimi başlamıştır. Badem şekeri, Ramazan ayında üretimi rekor kırarak günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artmaktadır. Kilogramı 200 liradan satılan badem şekeri, yerli bademle hazırlanmaktadır ve 3 saatte hazır hale gelmektedir. Vatandaşlar, badem şekerinin kan şekerini düzenlediğini belirterek iftardan sonra tüketmeyi tercih etmektedir. Badem şekeri, Elazığ'ın kültürel mirası olarak kabul edilmekte ve vatandaşlar bu tattan vazgeçmemektedir.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?