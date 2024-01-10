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Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 Yılında 1 Milyon 416 Bin 172 Yolcu Hizmet Aldı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 Yılında 1 Milyon 416 Bin 172 Yolcu Hizmet Aldı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2023 yılı Aralık ayına ait istatistiklere göre, iç hat yolcu trafiği 94 bin 176, dış hat yolcu trafiği 10 bin 512 oldu. Toplamda 104 bin 688 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği ise iç hatlarda 1033, dış hatlarda 90 olmak üzere toplamda 1123'e ulaştı. Yük trafiği ise 890 ton olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise yolcu trafiği 1 milyon 416 bin 172, uçak trafiği 14 bin 722, yük trafiği ise 13 bin 599 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı\'ndan 2023 Yılında 1 Milyon 416 Bin 172 Yolcu Hizmet Aldı
10.01.2024 - 16:32,
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Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 yılında 1 milyon 416 bin 172 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 94 bin 176, dış hat yolcu trafiği 10 bin 512 oldu. Böylece aralıkta toplam 104 bin 688 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1033, dış hatlarda 90 olmak üzere toplamda 1123'e ulaştı.

Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 890 ton oldu.

On iki aylık dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 416 bin 172, uçak trafiği 14 bin 722, yük trafiği ise 13 bin 599 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2023 Yılında 1 Milyon 416 Bin 172 Yolcu Hizmet Aldı - Son Dakika
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