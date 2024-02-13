Samsun Çarşamba Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Samsun Çarşamba Havalimanı Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait istatistiklerini açıkladı. Buna göre, havalimanı iç hatlarda 110 bin 104, dış hatlarda 11 bin 358 olmak üzere toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, 1078 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1131 ton olarak gerçekleşti.

13.02.2024 16:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait istatistikleri açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı bu yılın ocak ayında iç hatlarda 110 bin 104, dış hatlarda 11 bin 358 olmak üzere toplam 121 bin 462 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanında bu dönemde iç hatlarda 968, dış hatlarda ise 110 olmak üzere toplamda 1078 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere 1131 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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