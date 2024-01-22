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İçişleri Bakanı: Samsun'da 1 Ton 56 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Samsun'da 1 Ton 56 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildi.

İçişleri Bakanı: Samsun\'da 1 Ton 56 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
22.01.2024 - 08:19,  Güncelleme: 08:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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