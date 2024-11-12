Samsun'da Balık Avı Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Samsun'da Balık Avı Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza

Samsun\'da Balık Avı Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza

Samsun'da 92 kişiye boy limitine aykırı balık avı nedeniyle toplam 2 milyon lira ceza kesildi.

12.11.2024 16:17
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Samsun'da boy limitinin altında balık avlayan ve satışını yapan 92 kişi ile kuruluşa yaklaşık 2 milyon lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 45 su ürünleri denetçisi ile balıkçı barınakları başta olmak üzere perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında, nakil vasıtalarında, soğuk hava depolarında, balık unu ve yağı fabrikalarında balık boyu denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, gerek deniz, gerekse iç su balıkçılığı potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli kentlerinden Samsun'da balık satışı yapılan alanlarda sıkı denetim yaptıklarını söyledi.

Özellikle teknelerin karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında denetim yapıldığına işaret eden Sağlam, "1 Eylül itibarıyla başlayan denizde av sezonunda palamut balığının önceki sezonlara göre bol miktarda avlandığı görülmektedir. Bununla birlikte istavrit ve mezgit başta olmak üzere Karadeniz'e özgü balık türlerimizin de olması gereken miktarda avlandığını görüyoruz. Yavaş yavaş hamsi avcılığının da başladığını görmekteyiz. Havaların soğuması ile hamsinin de bol miktarda avlanmaya başlanacağını öngörmekteyiz." dedi.

Denizde av sezonunun başlamasının ardından toplam 3 bin 221 denetim yapıldığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Denetimler sonucunda 92 kişi veya kuruluşa boy ihlali nedeniyle 1 milyon 981 bin 653 lira idari para cezası uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı da müdürlüğümüzün denetim sayısına yakın denetim gerçekleştirdi. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla balıkçılarımızın, özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekiyor. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için denetimlere tüm imkanlarımızı kullanılarak devam edeceğiz. Balıkçılarımızın ve tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle vurgulamak istiyorum. Unutmayalım ki sürdürülebilir avcılığın sağlanması, tüm balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı vermekle sağlanır. Av yasaklarına uymadan avcılık yaparak günü kurtarmak yerine yasaklara uyarak geleceğimizi kurtarmalıyız." ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Balık Avı Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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