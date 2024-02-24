Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi

Samsun\'un Ladik ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Merkez Cami'de düzenlenen programda akşam namazının ardından Kur'an, mevlit ve ilahiler okundu. Yatsı namazı sonrası Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

24.02.2024 21:37  Güncelleme: 21:38
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Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Cami'de düzenlenen programda akşam namazının ardından Kur'an, mevlit ve ilahiler okundu.

Yatsı namazı sonrası Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Ladik ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi - Son Dakika

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