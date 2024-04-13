Samsun\'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Asarcık ilçesinde beton pompası aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gündoğdu Mahallesi'nde Yusuf Dilmeç idaresindeki 55 AIR 697 plakalı otomobil, karşı yönden gelen beton pompası aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Dilmeç'i Asarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Dilmeç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Beton pompasının monte edildiği kamyonun şoförü, ifadesi alınmak üzere Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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