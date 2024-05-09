Samsun'da bir ortaokulun spor salonunun camları kırıldı - Son Dakika
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Samsun'da bir ortaokulun spor salonunun camları kırıldı

Samsun\'da bir ortaokulun spor salonunun camları kırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camları şüpheli veya şüpheliler tarafından kırıldı. Okul çalışanları tarafından fark edilen durumun ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede spor salonunun 4 camının kırıldığı tespit edildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

09.05.2024 11:01
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camları şüpheli veya şüpheliler tarafından kırıldı.

Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camlarının kırıldığını gören okul çalışanları, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, spor salonunun 4 camının kırıldığı belirlendi.

Okulun güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da bir ortaokulun spor salonunun camları kırıldı - Son Dakika

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