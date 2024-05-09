Samsun\'da bir ortaokulun spor salonunun camları kırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulun spor salonunun camları şüpheli veya şüpheliler tarafından kırıldı.

Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunun camlarının kırıldığını gören okul çalışanları, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, spor salonunun 4 camının kırıldığı belirlendi.

Okulun güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.