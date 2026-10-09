Samsun'da darp sonrası gözaltına alınan kardeşler adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'da darp sonrası gözaltına alınan kardeşler adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü bir kadını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan kadın ve kız kardeşleri adliyeye sevk edildi. Hakimlik, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROL
Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: DHA
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