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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da dahil olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda ise 7 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 41 kesici alet ele geçirdi. Yakalanan zanlılar, adli makamlara teslim edildi.

Samsun\'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı
01.01.2024 - 14:53,
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 9 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 7 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 41 kesici alet ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA
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