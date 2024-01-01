Samsun\'da düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 9 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 7 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 41 kesici alet ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.