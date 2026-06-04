Samsun'da Fabrika Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Fabrika Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Fabrika Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
04.06.2026 00:45
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Tekkeköy'deki demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçiler İnanç, Gezer ve Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Fabrika Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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