Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.D'yi (40) yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.