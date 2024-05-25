Samsun'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlüler yakalandı

Samsun\'da firari hükümlüler yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin ve aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. H.Y. ve M.D. isimli hükümlüler, saklandıkları ikametlerde bulunarak cezaevine teslim edildi.

25.05.2024 01:03
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Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. (45) Çetinkaya Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (52) ise Dededağ Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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