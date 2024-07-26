Samsun'da Gümrük Kaçağı 32 Otomobil Motoru Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Gümrük Kaçağı 32 Otomobil Motoru Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışa sunulan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve motorlar İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

26.07.2024 11:19
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirilip bütün ya da parçalara ayrılarak satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde oto yedek parçası satan bir iş yerinde yapılan arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı görevlileri ile birlikte gerçekleştirilen evrak kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 gümrük kaçağı lüks araç motoru ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Gümrük Kaçağı 32 Otomobil Motoru Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Gümrük Kaçağı 32 Otomobil Motoru Ele Geçirildi - Son Dakika
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