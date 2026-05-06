Samsun\'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
T. Ö. (21) idaresindeki 55 AED 819 plakalı araç, İncesu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki A.K.S. (17), B.A. (20) ve Y.C.Y (21) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
