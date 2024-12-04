Samsun\'da Jandarma Kaçak Kazı Yapan Şahsi Gözaltına Aldı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde devriye sırasında kaçak kazı yapıldığını fark eden jandarma, bağ evinin sahibi Y.K.T.'yi (34) gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü. Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, 1 kürek, 1 hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi. Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.