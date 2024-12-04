İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü. Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, 1 kürek, 1 hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi. Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Jandarma Kaçak Kazı Yapan Şahsi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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