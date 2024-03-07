Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise Orta Mahalle'de A.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin boş makaron, bin 600 dolu makaron, 8 elektronik sigara likiti ve 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için camiye gittiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda Güney'in vefat ettiği belirlendi. Cenazesi, Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Ordu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Malatya'da bir depodan çalınan malzemeleri satan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı. Battalgazi ilçesindeki depodan çalınan musluk, klozet, su saati, yangın vanası, su süzgeci, fıskiye takımı ve lavabo bataryalarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalıntı malzemeler ise satın alan kişinin iş yerinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı sporcusu Abdullah Yorulmaz'ın içinde yer aldığı milli takım, Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda ABD'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemini vurgulayarak, tarım güvenliği ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığına dikkat çekildi.
Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte son trendleri ve yenilikçi tasarımları tanıttı.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. M.A'nin bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?