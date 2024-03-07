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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise Orta Mahalle'de A.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin boş makaron, bin 600 dolu makaron, 8 elektronik sigara likiti ve 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 kişi yakalandı.