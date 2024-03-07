Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir şahsın evinde yapılan aramalarda 1 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, başka bir şahsın iş yerinde yapılan aramalarda ise 10 bin boş makaron, bin 600 dolu makaron, 8 elektronik sigara likiti ve 8 kilo kaçak tütün bulundu. Operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

07.03.2024 15:35
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise Orta Mahalle'de A.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin boş makaron, bin 600 dolu makaron, 8 elektronik sigara likiti ve 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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