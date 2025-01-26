Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu S.Y'nin (34) aracında arama gerçekleştirildi.
Aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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