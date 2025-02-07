Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak iş makinelerinin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 5 ağaç kesme motoru, 2 gümrük kaçağı hilti ile jeneratör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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