Samsun'da Kontrolden Çıkan Araçta Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kontrolden Çıkan Araçta Anne ve Oğlu Yaralandı

Samsun\'da Kontrolden Çıkan Araçta Anne ve Oğlu Yaralandı
24.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir otomobil bayır aşağı hareket ederek çöp konteynerine ve elektrik direğine çarptı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde bayır aşağı kayan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün akşam, Hasköy Mahallesi Altıntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Ç.'nin kontrolündeki 55 ADL 040 plakalı otomobil, yokuştaki marketin önünde durdu. Muhammed Ç., eşi Yasemin Ç. ve Berat Ç.'yi otomobilde bıraktı. Bu sırada hareket edip, 300 metre sürüklenen otomobil, kaldırımın kenarındaki çöp konteynerine ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Yaralanan Yasemin Ç. ve oğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kontrolden Çıkan Araçta Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Kontrolden Çıkan Araçta Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.