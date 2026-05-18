Samsun'da Milli Mücadele Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Milli Mücadele Paneli

Samsun\'da Milli Mücadele Paneli
18.05.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTK ve OMÜ iş birliğiyle düzenlenen panelde, Milli Mücadele'nin önemi vurgulandı.

Samsun'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" paneli düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, tarihin bir milletin geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu söyledi.

Milli Mücadele ruhunun üniversitenin kurumsal kimliğinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydın, "Tarih, milletlerin geleceğine yön veren en güçlü hafızadır. Milli Mücadele'mizin başlangıç tarihini kendisine ad olarak seçen üniversitemiz, bu müstesna gururun bilinciyle akademik sorumluluklarını yerine getirmektedir." diye konuştu.

Samsun'un istiklal ateşinin yakıldığı topraklar olduğunu anımsatan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u Samsun'a çıkışıyla başlatmasının şehre anlamlı bir tarihsel misyon yüklediğini aktardı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Özgen ise Samsun'un Türk milletinin makus talihini değiştiren tarihi bir nokta olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı anın sadece bir askeri görevlendirme değil, bir bağımsızlık iradesi olduğunu belirten Özgen, "Milli Mücadele'nin ilk meşalesi Samsun'da yakıldı. Samsun'da yakılan o meşale, Amasya'da milli egemenlik fikrine, Erzurum ve Sivas'ta milli iradenin tecellisine dönüşmüş, Cumhuriyet ile taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Özgen, 19 Mayıs ruhunun ideolojik kalıplardan uzak, tamamen belgelere dayalı ve analitik bir bakış açısıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun yaptığı panelde, Prof. Dr. Hikmet Öksüz "Milli Mücadele'nin Lojistik Desteklenmesinde Doğu Karadeniz Limanları", Prof. Dr. Önder Duman "Atatürk'ün Samsun Günleri" ve Prof. Dr. Serpil Sürmeli ise "Atatürk'ün Havza Günleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreci tarihi belgelerle bugüne taşıyan "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" fotoğraf sergisi açıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, Fuaye Alanı'ndaki sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Milli Mücadele Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:35:22. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Milli Mücadele Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.