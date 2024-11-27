Samsun\'da Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mobilya fabrikasının 2'nci katındaki imalathanede çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. İş yeri sahibi Y.Ö., polise verdiği ifadede, saat 19.00 sıralarında fabrikayı kapatarak gittiğini, ısınmak amaçlı soba kullandıklarını ve yangının bu veya elektrik sebebiyle çıkmış olma ihtimalinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Haber-Kamera Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/ SAMSUN,