Samsun\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez yangın çıktı.

İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, mağazanın 3. katına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, imalathanede hasar oluştu.

İmalathanede ağustos ve eylül ayında çıkan yangında da hasar oluşmuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.