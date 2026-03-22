Samsun\'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kuzalan Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. K.F.A. (29) yönetimindeki motosiklet ile E.Z. (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü K.F.A. metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.F.A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.F.A.'nın bacak kemiklerinin kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.