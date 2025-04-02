Samsun'da Nisan Yağmuru Çağrıştırdı

Samsun'da Nisan yağmuru hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Yağmur suları cadde ve sokaklardan şelale gibi aktı.

Samsun'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlkadım ilçesi Ağabali Köprüsü ve çevresindeki sokaklarda yağmur suları şelale gibi aktı. Yağan doludan korunmak isteyen araç sürücüler köprü altına sığındı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kaçamadı. Yağmur suyu ile dolan rögarlar ise dolu taştı.