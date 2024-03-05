Samsun'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Samsun\'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'yu otomobille çarparak öldüren sürücü Özgür Boztürk tutuklandı. Kazaya karıştığı esnada alkollü olduğu belirlenen sürücünün adliyeye sevk edilen yolcusu ise serbest bırakıldı.

05.03.2024 18:36
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Samsun'da, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'yu otomobille çarparak şehit ededen sürücü tutuklandı.

Havza ilçesinde dün gece Mutlu'ya çarpıp olay yerinden kaçtıktan sonra beraberindeki bir yolcu ile yakalanan sürücü Özgür Boztürk'ün (37) Havza İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yolcu, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Kazaya karıştığı esnada 1,83 promil alkollü olduğu belirlenene sürücü Boztürk'ün ise savcılıkça ifadesinin alınması sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

Samsun- Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde dün gece karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarpmış, çarpmanın etkisiyle 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulup kaldırıma düşen Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ekip otosundaki bir polis memuru da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika

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