Samsun'da, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'yu otomobille çarparak şehit ededen sürücü tutuklandı.
Havza ilçesinde dün gece Mutlu'ya çarpıp olay yerinden kaçtıktan sonra beraberindeki bir yolcu ile yakalanan sürücü Özgür Boztürk'ün (37) Havza İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yolcu, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Kazaya karıştığı esnada 1,83 promil alkollü olduğu belirlenene sürücü Boztürk'ün ise savcılıkça ifadesinin alınması sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Samsun- Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde dün gece karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarpmış, çarpmanın etkisiyle 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulup kaldırıma düşen Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ekip otosundaki bir polis memuru da yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
Ataşehir'de meydana gelen yakıt tankeri patlamasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri, aracın bakımlarının kendilerine ait olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?