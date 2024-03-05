Samsun\'da polis memurunu çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Ataşehir'de Yakıt Tankeri Patlaması: 2 Tutuklama, 1 Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Ataşehir'de meydana gelen yakıt tankeri patlamasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri, aracın bakımlarının kendilerine ait olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.